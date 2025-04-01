ГД приняла закон о защите потребителей от навязывания допуслуг

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Госдума приняла закон о защите потребителей от навязывания им дополнительных платных товаров и услуг. Документ предусматривает, что продажа таких позиций будет осуществляться только с согласия клиента.

Также вводится запрет на навязывание каких-либо дополнительных опций до заключения договора о приобретении основных товаров, работ и услуг. Более того, закрепляются права потребителей на отказ от оплаты навязанных позиций. Если они уже были оплачены, то клиент вправе потребовать от продавца возврата денег.

Закон также не допускает предоставление продавцом автоматических отметок о согласии потребителя на покупку дополнительных товаров или формирование условий, предполагающих изначальное согласие гражданина на приобретение.

Нововведения должны вступить в силу 1 сентября этого года.

Наиболее распространенный способ вынудить россиян на излишние траты связан с продажей билетов на поезда и самолеты в онлайн-формате, рассказывал ранее спикер ГД Вячеслав Володин. В таких случаях компании за плату автоматически предоставляют клиентам страхование, СМС-оповещения и другое.

Помимо этого, часто встречаются манипуляции с медицинской помощью. В таких случаях бесплатные процедуры, предусмотренные полисом ОМС, преподносятся россиянам как платные, уточнил политик.