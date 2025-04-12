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12 апреля, 09:30

Политика

Новый налоговый вычет для семей появится в России в 2026 году

Новый налоговый вычет для семей появится в России в 2026 году

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В Министерстве труда рассказали подробности того, как семьи с детьми смогут получать налоговый вычет от государства. Новая выплата появится с 2026 года.

Она коснется работающих родителей, которые воспитывают двоих и более детей. Они должны выполнять свои финансовые обязательства, не иметь задолженностей по алиментам, а доход при этом должен быть не более 1,5 прожиточного минимума на человека.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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