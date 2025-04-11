В Кремле сообщили, что Путин 11 апреля работает в Санкт-Петербурге

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Владимир Путин в пятницу, 11 апреля, работает в Санкт-Петербурге, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря российского президента, в Санкт-Петербурге глава государства должен провести совещание, посвященное вопросам развития военно-морского флота России.

По данным СМИ, ранее в этот же день в Санкт-Петербурге приземлился американский самолет Gulfstream G650ER того же типа, на котором осуществляет полеты спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. Журналисты подчеркивали, что его новая встреча с российским президентом может стать уже третьей по счету.

Песков в свою очередь указал, что Кремль сообщит о встрече Путина с Уиткоффом, если она состоится.