Автобусы до столичных кладбищ запустят в Вербное воскресенье

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 апреля, 13:13

Политика

В Кремле сообщили, что Путин 11 апреля работает в Санкт-Петербурге

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин в пятницу, 11 апреля, работает в Санкт-Петербурге, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря российского президента, в Санкт-Петербурге глава государства должен провести совещание, посвященное вопросам развития военно-морского флота России.

По данным СМИ, ранее в этот же день в Санкт-Петербурге приземлился американский самолет Gulfstream G650ER того же типа, на котором осуществляет полеты спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. Журналисты подчеркивали, что его новая встреча с российским президентом может стать уже третьей по счету.

Песков в свою очередь указал, что Кремль сообщит о встрече Путина с Уиткоффом, если она состоится.

Читайте также


властьполитика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика