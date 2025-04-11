Axios: спецпосланник Трампа Уиткофф может встретиться с Путиным 11 апреля

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Встреча спецпосланника лидера США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Владимира Путина может состояться 11 апреля. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на знакомые с ситуацией источники и данные сервиса Flightradar.

В материале отмечалось, что американский политик уже находится в пути в Россию, уточняется в материале. По подсчетам журналистов, эта встреча Уиткоффа и Путина может стать третьей.

Между тем самолет из США Gulfstream G650ER того же типа, что и у Уиткоффа, сел в Санкт-Петербурге.

На прошлой неделе в Вашингтоне Уиткофф встретился с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым. Они обсуждали вопросы сотрудничества в Арктике, по редкоземельным металлам и восстановление авиасообщения между странами.

По словам последнего, администрация Трампа вела себя крайне уважительно, в частности, они понимают позицию России, задают много вопросов и находят компромиссы. Он также заявил, что РФ и США по итогам встреч сделали "три шага вперед".