WP: глава РФПИ Дмитриев начал встречу со спецпосланником Трампа Уиткоффом в Вашингтоне

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Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев приступил к переговорам со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Вашингтоне. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает газета The Washington Post.

"Кирилл Дмитриев встречается со Стивом Уиткоффом. По словам этого источника, переговоры идут", – передает издание.

В материале отмечается, что Дмитриев стал самым высокопоставленным российским чиновником, посетившим США с момента начала конфликта на Украине.

Издание пишет, что глава РФПИ может выступать за экономические выгоды от улучшения отношений между Соединенными Штатами и Россией, в том числе предлагая сделки по редкоземельным минералам и сотрудничество в области разведки энергоносителей и судоходных маршрутов в Арктике.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не исключил возможность поездки Дмитриева в Вашингтон в ближайшее время.

В свою очередь, Дмитриев сообщал о начале дискуссий между Москвой и Вашингтоном в контексте разработки редкоземельных металлов. Уточнялось, что некоторые американские фирмы уже заинтересовались проектами по их добыче.

Между тем Владимир Путин предложил США сотрудничать по редкоземельным металлам, в том числе в Донбассе и Новороссии. Позднее президент США Дональд Трамп подтвердил свою заинтересованность в покупке российских минералов.

