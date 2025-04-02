02 апреля, 07:15Политика
Госдума приняла закон о запрете навязывания дополнительных товаров и услуг при покупках
Деньги за навязанные услуги можно будет вернуть в течение трех дней. Недобросовестного продавца к этому обяжет закон, который во втором и третьем чтениях приняла Госдума.
Часто ненужные дополнительные услуги навязывают с основной покупкой. Например, приобретая билеты на поезд или самолет, пассажирам приходилось оплачивать страховку, или при оформлении банковской карты в договоре можно увидеть галочку напротив пункта о платном смс-информировании.
Ожидается, что закон вступит в силу с 1 сентября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.