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Европа подтвердила мнение вице-президента США Джей Ди Вэнса о кризисе демократии в европейских странах, огласив приговор лидеру французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, тем самым запретив ей участвовать в выборах. Об этом заявил Дональд Трамп – младший в социальной сети X, сообщает "Газета.ру".

В Париже суд признал Ле Пен и восемь депутатов партии виновными по делу о парламентских ассистентах. В частности, политика обвинили в присвоении средств, выделенных на оплату найма помощников в Европарламенте. По информации суда, ущерб, нанесенный ЕП, оценивается в 2,9 миллиона евро.

Ле Пен приговорили к четырем годам лишения свободы и штрафу в размере 100 тысяч евро. Она будет отбывать наказание в домашних условиях с электронным браслетом.

По решению суда, политик не сможет занимать выборные должности в государственных органах в течение пяти лет. Это означает, что она не сможет участвовать в президентских выборах, которые состоятся в 2027 году.

Комментируя это, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что приговор Ле Пен продемонстрировал агонию либеральной демократии. В свою очередь, Жордан Барделла, сменивший Ле Пен на посту лидера партии, назвал приговор уничтожающим французскую демократию.