Суд Парижа признал Ле Пен виновной по делу о парламентских ассистентах

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Суд в Париже признал Марин Ле Пен и восемь депутатов от "Национального объединения" виновными по делу о парламентских ассистентах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда.

Еще 12 депутатов были признаны виновными в сокрытии информации.

Ле Пен, в частности, обвинили в присвоении средств, предназначенных для найма ассистентов в Европарламенте. По данным суда, ущерб для ЕП составил 2,9 миллиона евро.

В 2024 году Ле Пен и ее коллег по фракции обвинили в организации фиктивного трудоустройства парламентских помощников в Европарламенте. Тогда прокуратура просила приговорить Ле Пен к пяти годам тюремного заключения с лишением избирательных прав. Также предлагалось вынести ей штраф в размере 300 тысяч евро.

Кроме того, прокуратура начала в июле прошлого года расследование против Ле Пен из-за подозрений в незаконном финансировании кампании на президентских выборах 2022 года. Причиной стала жалоба Национальной комиссии по счетам избирательных кампаний и финансированию политики.