BFMTV: баржа с Ле Пен на борту попала в аварию у берегов Майотты

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Две баржи столкнулись у берегов французского заморского департамента Майотты, на борту одной из них была лидер фракции французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Об этом пишет BFMTV со ссылкой на окружение политика.

Инцидент случился 7 января. В результате большинство пассажиров потеряли равновесие и упали, трое из них получили незначительные ранения и были эвакуированы. Сама Ле Пен не пострадала и была также эвакуирована на полицейском катере.

Ранее глава "Национального объединения" была признана одной из влиятельных политиков Европы по версии газеты Politico. Она удостоилась места в категории "Нарушители", уступив первенство кандидату на пост канцлера Германии Фридриху Мерцу.

