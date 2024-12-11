Мелони и Путин вошли в рейтинг самых влиятельных политиков Европы

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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и Владимир Путин стали самыми влиятельными политиками Европы по версии рейтинга газеты Politico.

Все кандидаты оценивались по трем категориям – "Деятели", "Нарушители" и "Мечтатели". Все три качества совместила в себе Мелони. Как указало издание, именно к ней в первую очередь может обратиться самый богатый человек в мире и ведущий советник избранного президента США Дональда Трампа Илон Маск.

"Менее чем за десять лет лидер правой партии прошла путь от пренебрежительного отношения к себе как к ультранационалистическому чудаку до премьер-министра и фигуры, с которой Брюссель и Вашингтон могут вести дела", – говорится в рейтинге.

Путин, в свою очередь, занял второе место в категории "Политические деятели". Именно они, по мнению газеты и ее инсайдеров, будут в ближайшее время определять своей деятельностью европейскую политику. Первое же место было отдано главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, а третье – премьеру Польши Дональду Туску.

Лидирующую позицию в "Нарушителях", бросающих вызов системе, получил кандидат на пост канцлера Германии и главный соперник нынешнего канцлера Олафа Шольца на предстоящих выборах Фридрих Мерц. В категории также был отмечен и лидер фракции французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

Тем временем "Мечтателей", предлагающих новые смелые идеи, возглавил новый генсек НАТО Марк Рютте. Кроме того, в категорию еще вошли премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, глава евродипломатии Кая Каллас, глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак и папа Римский Франциск.

Путина недавно положительно оценила и экс-канцлер Германии Ангела Меркель. В своих мемуарах бывшая глава правительства Германии призналась, что прежде всего в главе РФ ее поражала уверенность в собственной правоте.

Кроме того, по ее мнению, контакты с российским президентом были необходимы для того, чтобы избежать ситуации, которая привела к украинскому конфликту. Меркель задалась вопросом, как после холодной войны можно было поддерживать отношения "с таким человеком, как Путин, которого некоторые историки называют ревизионистом", и подчеркнула, что одним из способов был газопровод "Северный поток".