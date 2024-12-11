Макрон и Зеленский заявили, что Путин "уже не тот, что в 2017 году"

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Французский лидер Эммануэль Макрон и его украинский коллега Владимир Зеленский заявили избранному президенту США Дональду Трампу на встрече в Париже, что Владимир Путин "уже не тот, что в 2017 году". Об этом сообщает RT со ссылкой на Reuters.

Лидеры Украины и Франции напомнили Трампу, что тот ранее имел дело с российским президентом, находясь в Белом доме.

Трехсторонняя встреча лидеров государств прошла в Елисейском дворце Парижа 7 декабря. Сперва Трамп и Макрон провели двустороннюю встречу, а после приехал Зеленский.

Избранный президент США заявил, что Украина готова заключить с Россией сделку по урегулированию конфликта. В связи с этим он призвал стороны к немедленному прекращению огня и началу переговоров.

Однако Зеленский отверг призыв республиканца, заявив, что конфликт не удастся завершить "просто бумажкой и несколькими подписями". Он также подчеркнул, что не станет заключать мирные соглашения без гарантий безопасности.

В свою очередь, в Кремле указали, что для начала диалога Зеленскому достаточно отменить собственный декрет о запрете переговоров и дать указание о возвращении к мирному процессу на основе стамбульских договоренностей.

