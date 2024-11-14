Захарова заявила, что демократия во Франции "разбушевалась"

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Требование прокуратуры Парижа приговорить лидера парламентской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен к лишению свободы и избирательных прав показывает, как "демократия по Франции разбушевалась". Такое заявление в своем телеграм-канале сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Кучно пошло: Дуров (основатель Telegram Павел Дуров. – Прим. ред.), Ле Пен – демократия во Франции разбушевалась", – говорится в публикации.

Ранее СМИ писали, что прокуратура Парижа также требует назначить Ле Пен штраф в размере 300 тысяч евро. Она и ее коллеги по фракции обвиняются в организации фиктивного трудоустройства парламентских помощников в Европарламенте.

Помимо этого, во Франции началось расследование против Ле Пен из-за подозрений в незаконном финансировании кампании на выборах президента в 2022 году. Кандидатам, согласно законодательству страны, во время предвыборной кампании запрещено превышать установленный лимит расходов.