Захарова назвала приговор Ле Пен агонией либеральной демократии

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Приговор главе парламентской фракции французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен продемонстрировал агонию либеральной демократии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

Вместе с тем Жордан Барделла, сменивший Ле Пен на посту лидера партии, назвал приговор уничтожающим французскую демократию.

"Сегодня (31 марта. – Прим. ред.) несправедливому осуждению подверглась не только Марин Ле Пен: уничтожается французская демократия", – указал Барделла в соцсети Х.

Суд Парижа признал Ле Пен и восемь депутатов от партии "Национальное объединение" виновными по делу о парламентских ассистентах. Политика, в частности, обвинили в присвоении средств, предназначенных для найма ассистентов в Европарламенте. По данным суда, ущерб для ЕП составил 2,9 миллиона евро.

В результате Ле Пен была приговорена к лишению свободы на четыре года и штрафу в размере 100 тысяч евро. Она будет отбывать срок с электронным браслетом в домашних условиях. Кроме того, Ле Пен по решению суда не сможет избираться в органы государственной власти в течение пяти лет. Таким образом, она не будет участвовать в президентских выборах 2027 года.

