Суд Парижа приговорил Ле Пен к лишению свободы на 4 года

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Суд Парижа приговорил политика Марин Ле Пен к лишению свободы на четыре года, из которых два условно, а два могут быть смягчены, по делу о растрате средств Европарламента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судью Бенедикт де Пертюи.

Ле Пен и восемь депутатов от партии "Национальное объединение" признали виновными по делу о парламентских ассистентах. Политика, в частности, обвинили в присвоении средств, предназначенных для найма ассистентов в Европарламенте. По данным суда, ущерб для ЕП составил 2,9 миллиона евро.

Кроме того, Ле Пен не сможет избираться в органы государственной власти в течение пяти лет. Таким образом, она не будет участвовать в президентских выборах 2027 года, на которых политик, согласно опросам, была ведущим кандидатом.

По словам судьи, Ле Пен не отправится в тюрьму, а будет отбывать срок с электронным браслетом в домашних условиях. Также суд назначил ей штраф в размере 100 тысяч евро.

"Партия приговорена к выплате штрафа в два миллиона евро, из них один условно", – добавила судья.

Ле Пен быстрыми шагами покинула зал суда до объявления решений по депутатам партии "Национальное объединение". За политиком направились журналисты с просьбой прокомментировать приговор. Однако Ле Пен не стала останавливаться и уехала на автомобиле.

В свою очередь, комментируя ситуацию, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал приговор Ле Пен внутренним делом Франции. По его словам, Европа стала все меньше следовать демократии.

"Все больше и больше европейских столиц идет по пути попрания демократических норм. Безусловно, мы не хотим вмешиваться во внутреннее дело Франции, никогда этого не делали, а это внутреннее дело Франции", – отметил пресс-секретарь президента России.

Осенью прошлого года Ле Пен и ее коллег по партии обвинили в организации фиктивного трудоустройства парламентских помощников в Европарламенте. Тогда прокуратура просила приговорить Ле Пен к пяти годам тюремного заключения с лишением избирательных прав. Также предлагалось вынести ей штраф в размере 300 тысяч евро.

