Политик Ле Пен назвала свой приговор политическим

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Лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что приговор, вынесенный ей судом Парижа, продиктован политическими мотивами, которые не дадут ей стать кандидатом на выборах президента в 2027 году.

"Суд объяснил, что апелляция бесполезна, чтобы не дать мне быть кандидатом, так что это политическое решение. Мне было все понятно", – отметила она в беседе с телеканалом TF1, комментируя момент, когда она покинула судебное заседание до окончания зачитывания приговора.

Кроме того, уточнила политик, ей не дали права на защиту, так что она планирует в ближайшее время подать апелляцию. Ле Пен обратила внимание, что с самого начала понимала, что ее и депутатов партии будут судить предвзято. Данное поведение суда она назвала "голосами миллионов французов, с которыми не считаются".

Вместе с тем политик заявила, что верит в пересмотр приговора и не даст "устранить себя таким способом". В свою очередь, адвокат политика Родольф Босселю рассказал BFMTV, что Ле Пен была потрясена приговором против нее.

Суд Парижа признал лидера партии и ее восьми депутатов виновными по делу о парламентских ассистентах. Ле Пен обвинили в присвоении средств, выделенных на оплату найма помощников в Европарламенте. Как сообщила инстанция, ущерб, нанесенный ЕП, оценивается в 2,9 миллиона евро.

Таким образом, Ле Пен приговорили к четырем годам лишения свободы и штрафу в размере 100 тысяч евро. Она будет отбывать наказание в домашних условиях с электронным браслетом. Кроме того, по решению суда, политик не сможет занимать выборные должности в государственных органах в течение пяти лет.