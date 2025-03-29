Мастер газового хозяйства арестован по делу о взрыве в многоэтажке в Махачкале

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Мастер ремонтно-эксплуатационной службы "Газпром газораспределение Махачкала" арестован по делу о взрыве газа, произошедшем в многоквартирном доме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов общей юрисдикции Дагестана.

В соответствии с решением суда, фигурант уголовного дела будет оставаться под стражей 2 месяца, то есть до 25 мая 2025 года.

Взрыв паров газа произошел в жилом доме на Гапцахской улице 25 марта. В результате происшествия пострадали женщина и мужчина. Их состояние оценивалось как тяжелое и средней тяжести соответственно.

По данным местной мэрии, дом не был введен в эксплуатацию. Глава Дагестана Сергей Меликов уточнил, что газ в доме подключался без соблюдения существующих правил и постановки оборудования на учет.

По факту произошедшего прокуратура Дагестана инициировала проверку, в рамках которой планируется дать оценку соблюдению требований закона по эксплуатации газового оборудования. Также инцидентом заинтересовались в СК. Следователи намеревались выявить причины и обстоятельства случившегося.

В рамках расследования 27 марта был задержан мастер ремонтно-эксплуатационной службы газового хозяйства Ленинского района Махачкалы. Причиной для этого послужило его бездействие и неисполнение должностных обязанностей, приведшее возникновению данной ситуации и причинению вреда здоровью жителей.