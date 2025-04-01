Число пострадавших при ударе ВСУ по Горловке увеличилось до 13

Фото: телеграм-канал "Приходько РИК"

Количество раненных при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Горловке Донецкой Народной Республике (ДНР) увеличилось до 13 человек. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале.

Об ударе украинского дрона по автобусу на площади Победы в центре Горловки стало известно 1 апреля. Изначально сообщалось о 8 пострадавших, а после их количество выросло до 12.

До этого съемочная группа ГТРК "Донецк" была атакована беспилотником ВСУ. В этот момент журналисты выполняли редакционное задание в ДНР. Дрон целенаправленно летел на машину съемочной группы, но те успели увернуться от атаки.

В результате дрон взорвался рядом с журналистами, и часть осколков попала в их автомобиль. Водитель и телеоператор были контужены, им оказали медпомощь. Корреспондент ГТРК "Донецк" Виталий Старущенко заявил, что не пострадал.

