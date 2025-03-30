Корреспондент ГТРК "Донецк" заявил, что остался цел после атаки БПЛА в ДНР

Фото: телеграм-канал "ВЕСТИ ДОНЕЦК"

Корреспондент ГТРК "Донецк" Виталий Старущенко заявил в эфире телеканала "Россия 24", что не пострадал от удара дрона по автомобилю в Горловке.

Однако, по его словам, водитель был контужен, поэтому он отправлен на амбулаторное лечение. Оператору оказывается медпомощь, уточнил Старушенко.

Съемочная группа ГТРК "Донецк" попала под удар украинского дрона во время выполнения редакционного задания в ДНР вечером 30 марта. Беспилотник целенаправленно летел на автомобиль журналистов, однако последние успели увернуться от прямого удара.

В результате БПЛА взорвался рядом с людьми и часть осколков попала в машину съемочной группы.

