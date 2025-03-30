Съемочная группа ГТРК "Донецк" попала под удар БПЛА в Горловке в ДНР

Фото: телеграм-канал "ВЕСТИ ДОНЕЦК"

Съемочная группа ГТРК "Донецк" была атакована украинским дроном во время выполнения редакционного задания в Горловке в ДНР. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Несмотря на то, что беспилотник целенаправленно летел на автомобиль съемочной группы, последние, как отметил телеканал, успели увернуться от прямого удара. В результате БПЛА взорвался рядом с журналистами и часть осколков попала в их машину.

"Водитель и телеоператор контужены", – сказано в заявлении.

Сейчас пострадавшим оказывается необходимая медпомощь.

Несколькими днями ранее съемочная группа Первого канала подорвалась на вражеской мине в Белгородской области. В результате военкор телеканала Анна Прокофьева погибла, а оператор Дмитрий Волков, который сопровождал девушку во время выполнения ею профессионального долга в регионе, пострадал.

В Обоянской центральной районной больнице мужчине диагностировали минно-взрывную травму, ожоги лица, предплечья, левой руки, ног и верхних дыхательных путей. Его состояние оценивалось как тяжелое, поэтому он был подключен к ИВЛ.

Через некоторое время было принято решение экстренно перевезти Волкова в Курскую областную больницу, а после – эвакуировать в Москву. Сейчас оператор находится в отделении реанимации и интенсивной терапии для экстренных больных.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о теракте и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста.

