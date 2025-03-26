Пострадавшего оператора Первого канала Волкова эвакуируют на лечение в Москву

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Получившего ранение после подрыва на мине оператора Первого канала Дмитрия Волкова эвакуируют на лечение в Москву, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

"Он получил травмы и ожоги, состояние оценивается как тяжелое", – цитирует его РИА Новости.

Кузнецов подчеркнул, что врачи Курской области продолжают оказывать журналисту необходимую медицинскую помощь, благодаря чему его состояние удалось стабилизировать. Их деятельность координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

Волков был ранен после подрыва съемочной группы Первого канала на вражеской мине в Белгородской области 26 марта.

Изначально журналиста доставили в Обоянскую центральную районную больницу, где ему диагностировали минно-взрывную травму, ожоги лица, предплечья, левой руки, ног и верхних дыхательных путей. После его перевели в Курскую областную больницу.

Вместе с ним подорвалась военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева. Она погибла. Следователи возбудили дело о теракте и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста.

На фоне инцидента свои соболезнования родственникам и коллективу Первого канала выразили главред медиагруппы "Россия сегодня" и канала RT Маргарита Симоньян, а также официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

