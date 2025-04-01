Число пострадавших в результате атаки на автобус в Горловке увеличилось до 12

Фото: телеграм-канал "Приходько РИК"

Число пострадавших в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автобус в Горловке ДНР увеличилось до 12. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Иван Приходько.

Атака по площади Победы в центре Горловки произошла 1 апреля. Удар пришелся на автобус. Изначально сообщалось о 8 пострадавших.

До этого ВСУ обстреляли Горловку, в результате чего один из снарядов разорвался в 50 метрах от городской больницы № 2. Из-за атаки восемь человек были ранены. Кроме того, были выбиты стекла в 28 окнах хирургического корпуса.

В начале марта текущего года Верховный суд ЛНР приговорил к 19 и 20 годам заключения в колонии двоих гражданок Украины за то, что они помогли ВСУ обстрелять пункт временного размещения беженцев в Новоайдарском аграрном колледже. В результате атаки погиб 1 человек.

Известно, что злоумышленницы передавали данные украинским спецслужбам с июня по сентябрь 2022 года.