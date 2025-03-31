Пушилин заявил, что ВСУ бьют по журналистам по указанию киевского режима

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают журналистов, потому что такие задачи ставит киевский режим. Об этом глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, противник с 2014 года умышленно бьет по прессе. При этом большие опознавательные надписи "Пресса" стали дополнительной опасностью, подчеркнул он.

Пушилин отметил, что военные корреспонденты зачастую попадают под удары украинских военных ввиду общественной важности работы по освещению событий на передовой.

Накануне, 30 марта, съемочная группа ГТРК "Донецк" попала под удар беспилотника ВСУ во время выполнения редакционного задания в ДНР. Дрон целенаправленно летел на автомобиль журналистов, однако те успели увернуться от прямого удара. В результате БПЛА взорвался рядом с людьми, и часть осколков попала в машину съемочной группы.

Корреспондент ГТРК "Донецк" Виталий Старущенко рассказал, что не пострадал от удара. Однако, с его слов, водитель был контужен, из-за чего отправлен на амбулаторное лечение. Оператору также оказывалась медпомощь.