В МИД назвали настоящим террором атаки против российских журналистов

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Киев развязал настоящий террор против российских журналистов и ведет за ними смертельную охоту. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя гибель журналистки Первого канала Анны Прокофьевой.

"Только за последние несколько дней в результате серии целенаправленных атак украинских боевиков погибли четыре сотрудника российских СМИ, многие гражданские лица, к которым международное право относит и представителей медиасферы, получили тяжелые ранения", – сказала Захарова.

По словам дипломата, ВСУ специально выслеживали съемочные команды и наносили по ним удары преимущественно западным оружием. В связи с этим Захарова призвала все ответственные правительства, профессиональное сообщество и правозащитные движения решительно осудить продолжающиеся атаки на СМИ, а также другие преступления против мирного населения.

"Замалчивание этой вопиющей жестокости или попытки отделаться ничего не значащими комментариями будут нами рассматриваться как сознательное потакание киевскому режиму в продолжении этой кровавой охоты на журналистов", – добавила Захарова, подчеркнув, что виновные понесут заслуженное наказание.

Дипломат также выразила соболезнования родным и близким Прокофьевой и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшему в атаке оператору Дмитрию Волкову.

О подрыве съемочной группы Первого канала на вражеской мине в Белгородской области стало известно 26 марта. В результате погибла Прокофьева, а Волков, который сопровождал военкора во время выполнения ею профессионального долга в регионе, получил ранения.

Изначально Волкова доставили в Обоянскую центральную районную больницу, где ему диагностировали минно-взрывную травму, ожоги лица, предплечья, левой руки, ног и верхних дыхательных путей. После мужчину перевели в Курскую областную больницу. Сообщалось, что его эвакуируют на лечение в Москву.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело о теракте и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил соболезнования родственникам и коллективу Первого канала из-за гибели военкора.