До 26 градусов тепла и переменная облачность ожидаются в Москве 19 апреля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве и Подмосковье 19 апреля ожидается до 26 градусов тепла, переменная облачность, местами дождь, сообщает Гидрометцентр России.

Синоптики отмечают, что дождь местами по области будет кратковременный. Температура воздуха в Москве составит от 23 до 25 градусов тепла, по в Подмосковье – от плюс 21 до плюс 26 градусов. Ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду. Атмосферное давление составит до 749 миллиметров ртутного столба.

Ранее жителей Москвы предупредили об оранжевом уровне погодной опасности, который будет действовать с 18 по 22 апреля. Он был объявлен из-за аномального тепла.

Также научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал погодную аномалию в столице 19–20 апреля. По его данным, температура воздуха превысит норму на 7 градусов.