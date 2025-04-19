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19 апреля, 06:40

Общество

До 26 градусов тепла и переменная облачность ожидаются в Москве 19 апреля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве и Подмосковье 19 апреля ожидается до 26 градусов тепла, переменная облачность, местами дождь, сообщает Гидрометцентр России.

Синоптики отмечают, что дождь местами по области будет кратковременный. Температура воздуха в Москве составит от 23 до 25 градусов тепла, по в Подмосковье – от плюс 21 до плюс 26 градусов. Ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду. Атмосферное давление составит до 749 миллиметров ртутного столба.

Ранее жителей Москвы предупредили об оранжевом уровне погодной опасности, который будет действовать с 18 по 22 апреля. Он был объявлен из-за аномального тепла.

Также научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал погодную аномалию в столице 19–20 апреля. По его данным, температура воздуха превысит норму на 7 градусов.

Оранжевый уровень погодной опасности в Москве будет действовать с 18 по 22 апреля

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