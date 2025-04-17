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17 апреля, 19:15

Общество

Аномальная жара продлится в Москве и Подмосковье пять дней

Аномальная жара продлится в Москве и Подмосковье пять дней

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В течение ближайших пяти суток температура в столице и области будет превышать климатическую норму на семь градусов и более. Об этом предупредили в МЧС. Жителям советуют надевать одежду из натуральных тканей и пить больше воды.

По прогнозу Гидрометцентра, уже ночью 17 апреля температура в Москве поднимется до плюс 11 градусов, а днем 18 апреля достигнет плюс 23. В Подмосковье ожидается до плюс 25. В выходные установится солнечная погода, и температура сохранится около 25 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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