Аномальная жара продлится в Москве и Подмосковье пять дней

В течение ближайших пяти суток температура в столице и области будет превышать климатическую норму на семь градусов и более. Об этом предупредили в МЧС. Жителям советуют надевать одежду из натуральных тканей и пить больше воды.

По прогнозу Гидрометцентра, уже ночью 17 апреля температура в Москве поднимется до плюс 11 градусов, а днем 18 апреля достигнет плюс 23. В Подмосковье ожидается до плюс 25. В выходные установится солнечная погода, и температура сохранится около 25 градусов.

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