Литературно-музыкальный спектакль к 80-летию Победы пройдет на ВДНХ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Литературно-музыкальный спектакль "Мы никогда не забудем, мы никогда не простим" федерального проекта "Без срока давности" пройдет за павильоном № 58 на ВДНХ 19 апреля. Он будет посвящен 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Спектакль начнется в 15:00. Сначала на сцену выйдет лауреат международных конкурсов золотого голоса Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России" Михаил Гаврилов, который исполнит песню "Священная война" Александра Александрова и Василия Лебедева-Кумача. После этого зрители увидят выступление главы исполкома Бессмертного полка России Натальи Шадриной, а затем – рэпера Александра Степанова (ST).

В 15:20 со сцены прозвучат стихи от студентов московских театральных вузов. Гаврилов также исполнит песни "Ленинградские мадонны" Петра Захарова и "Бухенвальдский набат" Вано Мурадели и Александра Соболева. Заслуженная артистка России Анна Ольхова выступит с произведением "Песня женщины" Евгения Птичкина и Роберта Рождественского.

В 15:40 гостей приглашают на прочтение выдержки из дневника Тани Савичевой. Кроме того, зрители услышат стихи Ольги Берггольц и произведение Сергея Викулова "Баллада о хлебе".

В 16:00 на сцене будут читать стихи "Вильнюсское гетто" Александра Городницкого и "Нас не нужно жалеть" Семена Гудзенко. Член Центрального штаба Бессмертного полка России заслуженный артист России Сергей Куприк выступит с песнями "Мы победим" и "Россия, Родина моя!".

В 16:20 посетители услышат произведения "От героев былых времен" Рафаила Хозака и Евгения Аграновича, "Маки" Юрия Антонова, народные песни "А ну-ка шашки подвысь" и "Русь, спасибо за то, что ты есть" в исполнении ансамбля ветеранов Президентского – Кремлевского полка.

Ранее в Музее современной истории России открылась выставка "Победители. Солдаты и маршалы Победы", посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Гости могут увидеть свыше 300 предметов из фондов музея – личные вещи, награды, оружие, знамена, документы, фотографии и военные реликвии. Впервые на выставке представлены тематические коллекции, связанные с капитаном Евгением Кабановым и старшиной Янисом Розе.

