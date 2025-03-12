Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 марта, 13:45

Город

Экспертный совет для усиления подготовки школьников в точных науках создан в Москве

Экспертный совет для усиления подготовки школьников в точных науках создан в Москве

Профориентационная встреча для родителей девятиклассников пройдет в Москве 15 марта

Свыше 20 школьников из Москвы победили в Открытой олимпиаде по программированию

Центр "Авангард" примет 24 тыс московских школьников в 2025 году

Столичные студенты-реставраторы со 2-го курса восстанавливают реальные памятники

Минпросвещение установило сроки последнего звонка и экзаменов в 2025 году

Собянин: московские школьники – одни из лучших программистов страны

Новости градостроительного комплекса Москвы

В Москве открылся международный салон образования ММСО.EXPO-2025

Эксперты обсудили роль человека в достижении технологического лидерства России

В столице создан экспертный совет для усиления подготовки школьников в точных науках. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Он будет заниматься развитием математического и естественно-научного профилей. В совет вошли более 50 экспертов, в числе которых тренеры олимпиадных сборных, учителя, ученые и другие специалисты. Они займутся согласованием и экспертизой дополнительных образовательных программ, учебных пособий и курсов повышения квалификации для педагогов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
образованиегороднаукавидеоСтанислав Кулик
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика