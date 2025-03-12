Экспертный совет для усиления подготовки школьников в точных науках создан в Москве

В столице создан экспертный совет для усиления подготовки школьников в точных науках. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Он будет заниматься развитием математического и естественно-научного профилей. В совет вошли более 50 экспертов, в числе которых тренеры олимпиадных сборных, учителя, ученые и другие специалисты. Они займутся согласованием и экспертизой дополнительных образовательных программ, учебных пособий и курсов повышения квалификации для педагогов.

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