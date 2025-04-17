Подготовку для проведения курсов по точным наукам пройдут в Москве 14 тыс учителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Программу подготовки для учителей, которые начнут вести дополнительные курсы по математике и естественным наукам в 1–6-х классах, запустили в Москве. К обучению приступили 14 тысяч педагогов, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Москва стремится сохранить лидирующее положение в сфере образования, для этого мы активно усиливаем ключевые направления, которые формируют будущее наших детей. Одно из них – школьное математическое и естественно-научное образование. В рамках развития новой системы подготовки, в следующем учебном году для столичных учеников введут дополнительные городские курсы", – отметила она.

Благодаря новым занятиям удастся сформировать прочный фундамент для углубленного изучения дисциплин в старших классах, подчеркнула вице-мэр. Внимание будет обращено на творческие задачи, развивающие логику и аналитическое мышление.

Занятия для школьников начнутся с нового учебного года. Ребята смогут подготовиться к профильным классам и участию в интеллектуальных соревнованиях.

"Особенностью городских учебных курсов по математике, науке и технологиям для учеников 1–6-х классов станет акцент на решении творческих задач. Отдельное внимание уделят развитию навыков, которые важны в современном мире", – указала пресс-служба комплекса социального развития Москвы.

Кроме того, в рамках программы не предполагаются домашние задания. Часть задач курсов будет посвящена возможностям столицы и востребованным профессиям.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в текущем году правительство Москвы продолжит реализацию важных проектов в сфере образования. Он отметил среди приоритетных проектов развитие профильного и предпрофессионального образования, формирование современной предпрофессиональной среды в старшей школе, усиление математического и естественно-научного образования в школах.

