Московские профсоюзы запускают масштабные акции в честь Года защитника Отечества

В Год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы московские профсоюзы запускают масштабные акции "Герои Победы в лицах" и "Цветы – ветеранам". В чем суть этих акций? Как сегодня устроена патриотическая работа на предприятиях и в молодежных советах? Какими мероприятиями запомнится памятный год? Как поддерживают патриотическое воспитание в столице и как работают женские волонтерские организации в этом направлении?

Об этом и многом другом в ходе пресс-конференции в Агентстве городских новостей "Москва" рассказали: