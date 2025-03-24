Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 марта, 17:30

M24.RU

Московские профсоюзы запускают масштабные акции в честь Года защитника Отечества

Московские профсоюзы запускают масштабные акции в честь Года защитника Отечества

В Москве выпадет до 20% месячной нормы осадков 25 марта

Синоптики рассказали о погоде 25 марта

В Москве почтили память жертв бомбардировок Югославии

"Атмосфера": пасмурная погода с просветами ожидается в Москве 25 марта

"Актуальный репортаж": больше 1 млн россиян заболели гриппом и ОРВИ за неделю

Москвичам рассказали, как поддержать организм при магнитных бурях

Всепогодные камеры показали, какие метеоусловия установились в Москве

"Доктор 24": гастроэнтеролог рассказала, как справиться с обострением гастрита весной

Пользователи соцсетей обсуждают, почему нарядно одетых девушек не пустили в "Эрмитаж"

В Год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы московские профсоюзы запускают масштабные акции "Герои Победы в лицах" и "Цветы – ветеранам". В чем суть этих акций? Как сегодня устроена патриотическая работа на предприятиях и в молодежных советах? Какими мероприятиями запомнится памятный год? Как поддерживают патриотическое воспитание в столице и как работают женские волонтерские организации в этом направлении?

Об этом и многом другом в ходе пресс-конференции в Агентстве городских новостей "Москва" рассказали:


  • председатель Московской федерации профсоюзов Юрий Павлов;

  • заместитель председателя Московской федерации профсоюзов Павел Лаптев;

  • депутат Московской городской Думы, Герой Российской Федерации Аркадий Корольков;

  • сенатор Российской Федерации, член правления Союза женских сил, председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова;

  • президент ассоциации специалистов в области биотехнологии и земледелия "Зеленый город" Екатерина Гречаная.


Читайте также
обществовидеопресс-конференция
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика