24 марта, 17:30M24.RU
Московские профсоюзы запускают масштабные акции в честь Года защитника Отечества
В Год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы московские профсоюзы запускают масштабные акции "Герои Победы в лицах" и "Цветы – ветеранам". В чем суть этих акций? Как сегодня устроена патриотическая работа на предприятиях и в молодежных советах? Какими мероприятиями запомнится памятный год? Как поддерживают патриотическое воспитание в столице и как работают женские волонтерские организации в этом направлении?
Об этом и многом другом в ходе пресс-конференции в Агентстве городских новостей "Москва" рассказали:
- председатель Московской федерации профсоюзов Юрий Павлов;
- заместитель председателя Московской федерации профсоюзов Павел Лаптев;
- депутат Московской городской Думы, Герой Российской Федерации Аркадий Корольков;
- сенатор Российской Федерации, член правления Союза женских сил, председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова;
- президент ассоциации специалистов в области биотехнологии и земледелия "Зеленый город" Екатерина Гречаная.