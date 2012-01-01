Эксперт Данько назвала пять неочевидных ситуаций, где нужна помощь органов опеки

Существует миф, что органы опеки занимаются только семьями в трудной жизненной ситуации и детьми-сиротами. Однако их помощь может потребоваться абсолютно любой семье. Москва 24 выяснила, в каких случаях это может произойти.
Сменить ребенку имя
Необходимость изменить имя или фамилию ребенка не самый редкий случай, рассказала Москве 24 начальник управления опеки и попечительства столичного департамента труда и социальной защиты населения Татьяна Данько.
"Имя могло быть выбрано под влиянием эмоций после рождения ребенка, а спустя некоторое время родители поняли, что оно сложно произносится или не сочетается с отчеством, а может, и вовсе не подходит их сыну или дочке", – пояснила она.
Пока ребенку не исполнилось 14 лет, изменить имя можно только с согласия обоих родителей и органов опеки. Специалисты должны убедиться, что такое действие не принесет ему вред. Чтобы получить нужный документ, надо записаться на прием в любой семейный центр своего округа. Также с разрешения органов опеки до 14 лет можно изменить фамилию ребенка, но только на фамилию другого родителя. Подробнее об этом можно узнать по ссылке.
Установить отцовство
В свою очередь, отчество изменить просто по желанию родителя нельзя. Но в некоторых случаях органы опеки могут помочь: например, когда необходимо установить отцовство.
Чтобы получить разрешение органов опеки на установление отцовства, нужно также обратиться в семейный центр того округа Москвы, где живет папа. Более подробно об этом можно почитать здесь.
Свой заработок
Дети могут зарабатывать свои первые деньги. Самый простой пример – юные актеры в кино. Если речь идет о ребенке до 14 лет, родителям потребуется согласие органов опеки. Получить его можно в семейном центре (подробная информация об этом – по ссылке).
В свою очередь, подростку в возрасте с 14 до 15 лет нужно будет заручиться только согласием родителей. Молодой человек от 15 и старше может решать этот вопрос самостоятельно.
Стать юридически взрослым до совершеннолетия
В 18 лет подросток становится совершеннолетним и приобретает юридические права и обязанности взрослого. В некоторых случаях часть таких прав он может получить с 16, но только если официально работает или занимается предпринимательством – такими правами наделяют органы опеки.
В законе это называется эмансипация. На практике это означает, что теперь подросток может распоряжаться своим имуществом, подписывать контракты, самостоятельно представлять свои интересы в суде.
Признать молодого человека эмансипированным органы опеки могут только с согласия родителей. В противном случае вопрос может быть решен в суде. Однако подростку остаются недоступны ряд прав, которыми обладают совершеннолетние: например, до 18 лет нельзя водить машину или стать приемным родителем.
"Например, подросток – успешный блогер, зарегистрированный как индивидуальный предприниматель, отмечает 16-летие и решает стать независимым, чтобы избавить родителей от необходимости всюду с ним ходить и заверять рекламные контракты. Папа и мама только за. Органы опеки проверят его финансовую самостоятельность и примут решение об эмансипации", – пояснила Данько.
Действия с имуществом и счетами
Органы опеки защищают права тех, кто не может сам о себе позаботиться, – детей или взрослых, находящихся под опекой или попечительством. Поэтому любые действия с их имуществом или средствами на счетах возможны только с разрешения специалистов опеки.
Она добавила, что на портале "Моя новая семья" работает специальный сервис "Онлайн-помощник по сделкам с имуществом", который поможет сориентироваться в разных ситуациях.
В целом в Москве сегодня работает пять территориальных отделов по вопросам опеки и попечительства. Помимо флагманских центров госуслуг "Мои документы" и семейных центров, помощь можно получить и в онлайн-формате. На портале мэра Москвы работает сервис видеоконсультаций с сотрудниками опеки. Чтобы записаться на онлайн-встречу, необходимо в списке выбрать "Департамент труда и социальной защиты населения". После этого станет доступен перечень, из которого нужно выбрать онлайн-консультацию по нужному вопросу и удобные дату и время.