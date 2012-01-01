Эксперт Данько назвала пять неочевидных ситуаций, где нужна помощь органов опеки

Существует миф, что органы опеки занимаются только семьями в трудной жизненной ситуации и детьми-сиротами. Однако их помощь может потребоваться абсолютно любой семье. Москва 24 выяснила, в каких случаях это может произойти.

Сменить ребенку имя

Необходимость изменить имя или фамилию ребенка не самый редкий случай, рассказала Москве 24 начальник управления опеки и попечительства столичного департамента труда и социальной защиты населения Татьяна Данько.

"Имя могло быть выбрано под влиянием эмоций после рождения ребенка, а спустя некоторое время родители поняли, что оно сложно произносится или не сочетается с отчеством, а может, и вовсе не подходит их сыну или дочке", – пояснила она.

Пока ребенку не исполнилось 14 лет, изменить имя можно только с согласия обоих родителей и органов опеки. Специалисты должны убедиться, что такое действие не принесет ему вред. Чтобы получить нужный документ, надо записаться на прием в любой семейный центр своего округа. Также с разрешения органов опеки до 14 лет можно изменить фамилию ребенка, но только на фамилию другого родителя. Подробнее об этом можно узнать по ссылке.

Установить отцовство

В свою очередь, отчество изменить просто по желанию родителя нельзя. Но в некоторых случаях органы опеки могут помочь: например, когда необходимо установить отцовство.





Татьяна Данько начальник управления опеки и попечительства департамента труда и социальной защиты населения города Москвы К нам нужно обратиться, если нет возможности получить согласие мамы ребенка, например, ее нет в живых или она лишена родительских прав и в ряде других случаев.

Чтобы получить разрешение органов опеки на установление отцовства, нужно также обратиться в семейный центр того округа Москвы, где живет папа. Более подробно об этом можно почитать здесь.

Свой заработок

Дети могут зарабатывать свои первые деньги. Самый простой пример – юные актеры в кино. Если речь идет о ребенке до 14 лет, родителям потребуется согласие органов опеки. Получить его можно в семейном центре (подробная информация об этом – по ссылке).



Татьяна Данько начальник управления опеки и попечительства департамента труда и социальной защиты населения города Москвы В таком возрасте закон разрешает детям работать только в сфере спорта, сниматься в кино, участвовать в театральных постановках и других творческих проектах. Задача специалистов опеки – проследить за тем, чтобы эта занятость была не во вред здоровью ребенка.

В свою очередь, подростку в возрасте с 14 до 15 лет нужно будет заручиться только согласием родителей. Молодой человек от 15 и старше может решать этот вопрос самостоятельно.

Стать юридически взрослым до совершеннолетия

В 18 лет подросток становится совершеннолетним и приобретает юридические права и обязанности взрослого. В некоторых случаях часть таких прав он может получить с 16, но только если официально работает или занимается предпринимательством – такими правами наделяют органы опеки.

В законе это называется эмансипация. На практике это означает, что теперь подросток может распоряжаться своим имуществом, подписывать контракты, самостоятельно представлять свои интересы в суде.

Признать молодого человека эмансипированным органы опеки могут только с согласия родителей. В противном случае вопрос может быть решен в суде. Однако подростку остаются недоступны ряд прав, которыми обладают совершеннолетние: например, до 18 лет нельзя водить машину или стать приемным родителем.

"Например, подросток – успешный блогер, зарегистрированный как индивидуальный предприниматель, отмечает 16-летие и решает стать независимым, чтобы избавить родителей от необходимости всюду с ним ходить и заверять рекламные контракты. Папа и мама только за. Органы опеки проверят его финансовую самостоятельность и примут решение об эмансипации", – пояснила Данько.

Действия с имуществом и счетами

Органы опеки защищают права тех, кто не может сам о себе позаботиться, – детей или взрослых, находящихся под опекой или попечительством. Поэтому любые действия с их имуществом или средствами на счетах возможны только с разрешения специалистов опеки.





Татьяна Данько начальник управления опеки и попечительства департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Если родители хотят продать квартиру, где есть доля ребенка, значит, они должны купить другую квартиру и выделить ему долю не меньше. Если нужно снять средства с его счета, значит, они должны быть потрачены на что-то необходимое их сыну или дочке, например образование. Получить разрешение опеки в таких ситуациях можно во флагманских центрах госуслуг "Мои документы".

Она добавила, что на портале "Моя новая семья" работает специальный сервис "Онлайн-помощник по сделкам с имуществом", который поможет сориентироваться в разных ситуациях.