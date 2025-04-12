Столичных школьников пригласили на единый день открытых дверей в колледжах

Единый день открытых дверей в колледжах, в котором участвуют 48 учреждений, проходит по всей Москве 12 апреля. Его организаторы расскажут школьникам о программах обучения, покажут мастерские и лаборатории, а также устроят встречи с преподавателями, наставниками и успешными выпускниками.

Кроме того, потенциальным абитуриентам рассказывают о дальнейших перспекивах трудоустройства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.