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12 апреля, 16:15

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Столичных школьников пригласили на единый день открытых дверей в колледжах

Столичных школьников пригласили на единый день открытых дверей в колледжах

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Единый день открытых дверей в московских колледжах пройдет 12 апреля

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Единый день открытых дверей пройдет в московских колледжах 12 апреля

Единый день открытых дверей в колледжах, в котором участвуют 48 учреждений, проходит по всей Москве 12 апреля. Его организаторы расскажут школьникам о программах обучения, покажут мастерские и лаборатории, а также устроят встречи с преподавателями, наставниками и успешными выпускниками.

Кроме того, потенциальным абитуриентам рассказывают о дальнейших перспекивах трудоустройства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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