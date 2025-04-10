В детских школах искусств начинается приемная кампания

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В детских школах искусств, подведомственных департаменту культуры Москвы, начинается приемная кампания. Подать заявления на предпрофессиональные программы можно с 15 апреля по 15 мая, сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на министра правительства Москвы, руководителя департамента культуры Алексея Фурсина.

По словам министра, в 2025 году количество вакантных мест на них увеличено в полтора раза.

"По запросам родителей мы увеличиваем количество мест для вступительных испытаний на предпрофессиональные программы и рассматриваем эти заявления в приоритетном порядке. Также для удобства москвичей мы впервые запустили акцию "Выходные открытых дверей", где можно будет узнать все о творческом образовании и приемной кампании", – рассказал Фурсин.

Кроме того, добавил он, задать вопросы можно через call-центр, который откроется в день старта приемной кампании.

Заявления на общеразвивающие программы принимают с 16 мая по 1 июля. Подать документы можно на портале mos.ru или письменно в учреждении. После ребенка вместе с родителями пригласят на творческое испытание в приемную комиссию.

Занятия идут до 14 часов в неделю, также предполагается самостоятельная работа дома. Обучение по дополнительным предпрофессиональным программам длится в среднем от пяти до восьми лет.

Акция "Выходные открытых дверей" впервые пройдет во всех столичных школах искусств. Будущих учеников и их родителей ждут 12 и 13 апреля, им расскажут о сроках проведения приемной кампании в разных школах, направлениях обучения, программах образования и занятости ребенка.

Приемная кампания в детских школах искусств в этом году впервые разделена на два этапа.