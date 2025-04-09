Более 600 образовательных мероприятий пройдет в столице в апреле

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Более 600 образовательных мероприятий для школьников, их родителей и педагогов пройдет в Москве в апреле. Записаться на них можно в сервисе "Горизонты" на базе Московской электронной школы (МЭШ). Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на департамент образования и науки.

"Сервис "Горизонты" позволяет школьникам и студентам колледжей посещать спортивные, культурные и образовательные мероприятия. С начала его работы в 2023 году им воспользовались уже более 2,5 миллиона раз, а количество уникальных пользователей превысило 1,3 миллиона", – подчеркнула пресс-служба департамента.

В 12:00 12 апреля в Московском финансово-юридическом университете проведут мастер-класс "Традиционная китайская кухня", в рамках которого участникам расскажут о национальных блюдах КНР и научат писать их названия на китайском языке.

Кроме того, в этот же день и в это же время во Дворце творчества детей и молодежи "Восточный" пройдет мастер-класс по карате. В 16:00 здесь состоится занятие "Ритмика в вокале", в рамках которого ребята узнают о методах работы с музыкальным слухом.

Учеников младших классов и их родителей приглашают в апреле посетить экскурсию по вольерному комплексу природно-исторического парка "Битцевский лес". Их познакомят с белками, фазанами, курами, козами и овцами.

В 12:45 19 апреля в Российском государственном университете нефти и газа имени И. М. Губкина проведут лекцию "Компьютер – от Бэббиджа до смартфона".

Всего в сервисе "Горизонты" собрано свыше 10 тысяч мероприятий, которые поделены на такие направления, как "Технологии, точные, естественные науки", "Гуманитарная сфера и экономика", "Медицина, здоровье и спорт", "Культура и искусство".

Между тем масштабный форум колледжей в Москве, который прошел с 19 по 21 марта в Гостином Дворе, посетили 60 тысяч человек. Мероприятие объединило 48 колледжей, представляющих свыше 140 востребованных специальностей в 10 отраслях экономики города. Девятиклассники и их родители получили ответы на вопросы о поступлении и обучении.

