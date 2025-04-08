Единый день открытых дверей пройдет в колледжах Москвы 12 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Единый день открытых дверей пройдет в 48 столичных колледжах 12 апреля. Школьников познакомят с перспективными направлениями обучения, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как отметила вице-мэр, в Москве есть все условия для получения качественного среднего профессионального образования.

"Ребята познакомятся с перспективными профессиями, увидят новейшее оборудование, пообщаются с успешными выпускниками и попробуют себя в роли специалистов на мастер-классах", – сказала Ракова.

Прийти в колледжи могут все желающие, однако необходима предварительная регистрация.

Например, в Первом московском образовательном комплексе желающие смогут попробовать себя в роли ИТ‑специалиста, маркетолога и художника. О карьере в метрополитене школьникам расскажут в корпоративном университете транспортного комплекса – партнерской площадке колледжа московского транспорта.

Кроме того, школьники могут посетить Московский колледж архитектуры и градостроительства и политехнический колледж № 8 имени дважды Героя Советского Союза И. Ф. Павлова. Московский образовательный комплекс "Запад" подготовил мастер-классы по кулинарии и гостеприимству. В медицинском колледже № 2 девятиклассники смогут попробовать себя в роли медработников.

Единый день открытых дверей пройдет в рамках федерального проекта "Профессионалитет".

Ранее стало известно, что московские девятиклассники гарантированно получат бесплатное место в колледже. Соответствующий указ был подписан столичным департаментом образования. На фоне растущего интереса к обучению в колледжах правительство Москвы приняло решение увеличить количество бюджетных мест в городских колледжах на 10 тысяч.

Вся процедура подачи документов доступна в электронном виде на mos.ru.