Политолог Колчин: система среднего профобразования в Москве – одна из передовых в мире

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Система среднего профессионального образования в Москве является одной из самых передовых в мире, заявил в беседе с Москвой 24 политолог Петр Колчин.

"Мы смогли вовремя вернуть весь вектор развития образования и просвещения в необходимое русло, с уважением к людям труда, с развитием этих средних компетенций. Это важный задел на будущее, важный вклад в технический суверенитет страны", – подчеркнул эксперт.



Колчин отметил новый указ столичного департамента образования о расширении доступности среднего профобразования, согласно которому московские девятиклассники гарантированно получат бесплатное место в колледже. По мнению политолога, распоряжение сможет не только сделать среднее образование доступней для ребят, но и в общем изменит их отношение к среднему образованию.

Эксперт также выразил уверенность в том, что многие выпускники откажутся от поступления в вузы, особенно в те, которые не являются профильными для определенных специальностей, но тем не менее их готовят.

"Эта проблема поднималась не раз, в том числе на совете по образованию при президенте, и тогда во многом был дан старт ее решению, что вузы готовят тех специалистов, которых и должны готовить", – добавил Колчин.

По его словам, данный подход станет важной частью преображения всей системы образования и просвещения в России. Образование станет более эффективным, а дипломы смогут укрепиться в своей силе и значимости для профессионального пути учащихся, отметил политолог.

Также эксперт подчеркнул, что введенные изменения обеспечат создание единого бесшовного образовательного пространства, способного укрепить уверенность ребят в завтрашнем дне, а также придать им ощущение стабильности в переломный момент становления и социализации.



Кроме того, Колчин отметил, что Москва часто становится пилотным регионом, где опробуются самые инновационные решения для страны, включая проект расширения доступности среднего профобразования. По его словам, это является важным показателем того, что в России ничего не концентрируется исключительно в городах федерального значения.



"Города федерального значения прокладывают всем регионам путь к новым инновациям, которые будут лучше доработаны и опробованы на деле", – заключил политолог.

Ранее директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина заявила, что бесплатные курсы для подготовки к ЕГЭ на базе столичных колледжей сделают поступление в вузы проще. По ее словам, курсы московских колледжей являются серьезной поддержкой для учащихся, благодаря которой повышается их конкурентоспособность при поступлении в вуз.

Эксперт также отметила, что при поступлении в университет важное значение имеет направление, по которому выпускники получали образование в колледже.