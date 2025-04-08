ГД приняла закон о поступлении в вузы из колледжей без сдачи ЕГЭ на схожую специальность

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, который разрешает поступать из колледжей в высшие учебные заведения на схожие специальности без сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Инициатива предполагает внесение поправок в закон "Об образовании". Авторы проекта, депутаты комитета по науке и высшему образованию, заявили, что таким образом можно повысить качество подготовки абитуриентов, поступающих в вузы после среднего профессионального образования.

Для этого, отметили они, необходимо предусмотреть возможность зачисления по итогам вступительных испытаний, если направление подготовки в бакалавриате или специалитете соответствует профилю среднего профессионального образования.

При этом законодательство не предусматривает требование о соответствии выбранной профессии при поступлении в высшее учебное заведение. В соответствии с пунктом 6 статьи 70 "Об образовании в Российской Федерации", лица, имеющие среднее профессиональное образование, принимаются в высшие учебные заведения на основе результатов вступительных испытаний. Форма и список таких испытаний определяются самим учебным заведением.

"Вместе с тем такой подход не обеспечивает качественный состав поступающих и не мотивирует граждан к выбору одной специальности, по которой он будет осуществлять в дальнейшем свою трудовую деятельность", – подчеркнули депутаты.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Ранее сообщалось, что с начала учебного года 2025/2026 все дети, поступившие в колледжи Москвы, смогут бесплатно готовиться к ЕГЭ по любому предмету по выбору. Абитуриенты со средним профессиональным образованием могут поступить в вуз по внутренним экзаменам или сдать ЕГЭ для участия в общем конкурсе.