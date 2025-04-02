Путин поручил стимулировать школьников сдавать экзамены по математике, физике и химии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин призвал регионы создавать условия, способствующие тому, чтобы выпускники школ выбирали для сдачи экзаменов предметы, связанные с точными и естественными науками. Об этом сообщается в перечне поручений президента на сайте Кремля.

Поощрение получат школьники, которые, завершая обучение по программам основного общего и среднего общего образования, будут выбирать на экзаменах профильную математику, физику, химию и биологию.

Кроме того, президент рекомендовал разработать комплекс мер, направленных на поддержку и развитие олимпиадного движения, а также на выявление и сопровождение талантливых детей в регионах. В частности, он предложил ввести стимулирующие выплаты для учителей, чьи ученики добиваются успеха на региональном и заключительном этапах всероссийской олимпиады школьников.

Помимо этого, российский лидер поручил обновить федеральные стандарты и программы по таким предметам, как математика, физика, химия и биология. При этом важно обеспечить сбалансированность учебного материала, его доступность для учащихся и связь с другими предметами.

По его мнению, к учебно-методическому обеспечению преподавания необходимо привлекать ведущие образовательные и научные организации.

Вместе с тем Путин дал поручение создать специальный домен "Образование", который включит в себя госстандарты, образовательные программы и учебно-методическую документацию.

Механизм также должен позволить распространить на общедоступной основе лучшие рабочие программы по фундаментальным и специализированным дисциплинам. Привлечь для этого необходимо будет ведущие образовательные и научные организации, а также заинтересованных работодателей.

Ранее Сергей Собянин обратил внимание на то, что последние результаты ЕГЭ доказывают качество знаний и конкурентоспособность московских выпускников. Мэр отметил, что в прошлом году стало больше выпускников, набравших 220 баллов и выше по трем предметам ЕГЭ – таких ребят уже 38,3%.

Также, по его словам, растет число выпускников, поступающих в вузы на бюджетные места. Кроме того, он отметил, что столичные школьники регулярно побеждают на разных олимпиадах.