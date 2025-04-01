Более 3 тыс юных москвичей вышли в финал Всероссийской олимпиады школьников

Рекордное число москвичей – более 3 тысяч – вышли в финал Всероссийской олимпиады школьников в 2025 году. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ученики завоевали более 450 дипломов. Одними из лучших они стали в химии, обществознании и испанском языке, а самыми сильными – в информатике. Победы в олимпиаде помогают поступить в лучшие вузы страны. Окончательные результаты интеллектуальных состязаний подведут к 30 апреля.

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