Собянин: в Москве установят мемориальную доску участнику СВО Андрею Волоскову

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве установят мемориальную доску Герою России, гвардии лейтенанту, участнику специальной военной операции Андрею Волоскову. Она появится на доме по улице Полины Осипенко, в котором жил боец, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Волоскову присвоили звание Героя России посмертно, отметил глава города.

Мужчина родился в Челябинске в 2000 году в семье Героя РФ гвардии полковника Алексея Волоскова. В 2018-м он окончил Московское суворовское военное училище, в 2023-м – Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище.

С сентября 2023 года Волосков участвовал в специальной военной операции. Он погиб в ноябре того же года прикрывая отход своих подчиненных при выполнении боевой задачи.

Указом Владимира Путина от 22 февраля 2024 года Волоскову было посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия – медали "Золотая Звезда".

Ранее Собянин сообщал, что в столице установят мемориальные доски трем Героям России. Они появятся по следующим адресам Попов проезд, дом 1, корпус 2; улица Скульптора Мухиной, дом 7; Сиреневый бульвар, дом 14, корпус 2.