Роскачество: выпускники колледжей и техникумов могут поступить в вуз без ЕГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Поступить в институт без сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) могут выпускники колледжей и техникумов, иностранцы, выпускники с инвалидностью и многие другие. Об этом сообщает RT со ссылкой на директора департамента защиты прав потребителей Роскачества Игоря Позднякова.

Эксперт уточнил, что у тех, кто имеет среднее специальное образование, вузы все же могут потребовать результаты ЕГЭ, однако в большинстве случаев им предлагают альтернативу в виде внутренних вступительных испытаний.

Также воспользоваться возможностью сдачи внутреннего экзамена вместо ЕГЭ могут те, кто получил среднее образование за границей, добавил Поздняков.

Кроме того, выпускники с инвалидностью могут выбрать Государственный выпускной экзамен (ГВЭ) в качестве альтернативы ЕГЭ. Однако результаты этого экзамена, как указал директор департамента защиты прав потребителей Роскачества, нельзя использовать для поступления, поэтому абитуриенту этой категории придется выбирать между внутренним вступительным испытанием и ЕГЭ.

Поздняков выделил в отдельную категорию тех, кто хочет получить второе высшее образование. Он заявил, что их результаты ЕГЭ уже могут быть недействительны к моменту текущего поступления. В таком случае каждый вуз сам будет устанавливать, как пройдут вступительные экзамены подобные абитуриенты, объяснил эксперт.

Иностранцы, по его словам, тоже не сдают ЕГЭ.

"Вступительные испытания для них зависят от того, хочет человек учиться на бюджете (в этом случае придется сдавать то же, что и все остальные) или планирует получать платное образование", – отметил директор департамента защиты прав потребителей Роскачества.

По желанию могут использовать ЕГЭ спортсмены, победители олимпиад и те, кто поступают по квоте. Однако Поздняков предупредил, что некоторые специальности, например, творческие могут подразумевать под собой сдачу дополнительных испытаний.

Эксперт подчеркнул, что сдавать экзамен в том или ином виде все равно необходимо. Однако он предположил, что внутренние вступительные испытания в очном или дистанционном формате будут предпочтительнее ЕГЭ для абитуриента. Главное, по его словам, заранее выяснить у вуза все требования и условия. В таком случае будет время подготовиться, заключил Поздняков.

Ранее Сергей Собянин обратил внимание на то, что последние результаты ЕГЭ доказывают качество знаний и конкурентоспособность московских выпускников. Мэр отметил, что в прошлом году стало больше выпускников, набравших 220 баллов и выше по трем предметам ЕГЭ – таких ребят уже 38,3%.

Также, по его словам, растет число выпускников, поступающих в вузы на бюджетные места. Кроме того, он отметил, что столичные школьники регулярно побеждают на разных олимпиадах.

