Депутат ГД Нилов призвал не выдавать дипломы при нарушении условий целевого набора

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Студентам, нарушающим условия целевого набора, не нужно выдавать дипломы. С таким предложением выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, сообщает News.ru.

Как считает парламентарий, в вузах с набором абитуриентов для льготного обучения и их дальнейшего трудоустройства царит полный бардак.

"Проблема в том, что студенты берут на себя обязательства, поступают в рамках целевого набора и не выполняют взятые на себя обязательства, не идут работать туда, куда должны пойти, получив образование", – пояснил Нилов.

Кроме того, он призвал не брать сразу на работу выпускников целевого набора в частные учреждения. Особенно это относится к платным медицинским клиникам. Так как студенты, нарушая правила целевого обучения, оголяют социальную сферу, добавил депутат.

"Необходимо брать на работу в платные клиники только после того, как получили соответствующий стаж в государственной", – заключил Нилов.

Ранее депутаты ГД приняли в первом чтении законопроект об уточнении правил поступления в вузы абитуриентов со средним профессиональным образованием (СПО). Он был внесен в Госдуму в декабре 2024 года.

Проект предусматривает возможность приема выпускников учреждений СПО по результатам внутренних экзаменов без сдачи ЕГЭ, но при условии, что полученная в колледже специальность совпадает с профилем дальнейшего обучения.