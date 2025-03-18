ВНИИ ГОЧС спрогнозировал рост числа природных бедствий в России

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В России наблюдается тенденция роста числа природных чрезвычайных ситуаций, связанных с изменением климата, а также ущерб от них, сообщает пресс-служба Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) со ссылкой на доклад главного научного сотрудника Елену Арефьеву.

"В создавшихся условиях необходимость разработки адаптационных планов по снижению потерь от бедствий является залогом устойчивого развития общества", – говорится в сообщении.

Однако больше всего от бедствий страдают развивающиеся страны, а особенно – государства Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона, уточнили в ВНИИ ГОЧС.

В это же время о неблагоприятной ситуации с предстоящим весенним половодьем высказался глава МЧС России Александр Куренков.

"Анализ снегозапасов, предварительный прогноз весеннего половодья и пожарной опасности говорят о высоких рисках возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера", – цитирует его ТАСС.

По словам Куренкова, реки в южных регионах и европейской части России освободились от льда гораздо раньше. При этом в бассейнах отдельных рек Урала, Сибири и Дальнего Востока накоплены существенные запасы воды в снежном покрове.

Ранее в Росгидромете предупреждали, что подъем уровня воды ожидается на реках Сибири и Дальнего Востока – из берегов могут выйти Енисей, Иртыш, Лена, Амур и его притоки. Но вероятность подъема воды в регионах Центральной России будет минимальной из-за малого количества снега.

