Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 февраля, 12:30

Общество

Москвичи посветили массовый прыжок с парашютами герою СССР Александру Авдееву

Москвичи посветили массовый прыжок с парашютами герою СССР Александру Авдееву

Москва 24 разыграет электрогриль

Собянин рассказал об участии школьников в проекте "Образовательные вертикали"

13-летняя москвичка открыла собственное производство детских пледов

Новости мира: ураган разбушевался в Западной Австралии

Столичные контрактники могут получить более 5 млн рублей в первый год службы

Нутрициолог рассказала, как выбрать вкусный и полезный вишневый сок

Форум-фестиваль "Мамы. Дети. Бизнес" состоится в Москве 27 февраля

Дети в России стали чаще страдать от травли из-за контента родителей в Сети

Синоптики пообещали до 6 градусов ниже нуля в Москве днем 16 февраля

Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени. Например, 12 человек посвятили свой прыжок с парашютами Герою Советского Союза Александру Авдееву. Также авторы видео приурочили акцию к предстоящему Дню защитника Отечества.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоДарья Тащина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика