Прыгнувшие из стратосферы парашютисты попали в Книгу рекордов России

Фото: телеграм-канал "Ростех"

Три пары парашютистов впервые в мире покинули самолет из стратосферы и попали в Книгу рекордов России. Десантирование с новейшими парашютными системами "Тандем-400" организовал "Ростех", рассказали в пресс-службе госкорпорации.

Как отмечается в сообщении, парашютисты покинули самолет с высоты 10 120 метров. При этом раскрытие парашютов произошло практически под хвостом самолета. В этот момент температура за бортом составляла минус 57 градусов.

В воздухе парашютисты провели около 30 минут и всей группой приземлились в установленный квадрат.

Десантирование совершили парашютисты-испытатели Государственного летно-испытательного центра министерства обороны РФ (ГЛИЦ МО РФ) Андрей Топорков – Андрей Морозов, Максим Ситайло – Юрий Колосков, а также Юрий Миронов в паре с ведущим "Военной приемки" телеканала "Звезда" Алексеем Егоровым.

Как подчеркнул исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко, прыжки с высоты 10 километров имеют серьезную практическую значимость.

"Во-первых, такое десантирование позволяет преодолеть максимально большое расстояние. Если нам необходимо, допустим, доставить специалистов на расстояние порядка 20–30 километров, то с высоты 4 километров и ниже сделать это практически невозможно. Во-вторых, высотное десантирование обеспечивает малозаметность, в том числе для средств противовоздушной обороны", – заключил Евтушенко.

Ранее российские стратонавты совершили первый в мире стратосферный прыжок с борта самолета Ил-76 с высоты более 10 тысяч метров на Северный полюс. Тогда рекорд установили летчик-космонавт, Герой России Михаил Корниенко, летчик-инструктор Александр Лынник и основатель аэрокосмической лаборатории "Стратонавтика" Денис Ефремов.

В свободном падении они находились около двух минут.