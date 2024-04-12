RuVDS: первый в мире стратосферный прыжок на Северный полюс совершили россияне

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос""

Российские стратонавты совершили первый в мире стратосферный прыжок с борта самолета Ил-76 с высоты более 10 тысяч метров на Северный полюс. Об этом рассказала компания RuVDS в своем телеграм-канале.

Уточняется, что рекорд установили летчик-космонавт, Герой России Михаил Корниенко, летчик-инструктор Александр Лынник и основатель аэрокосмической лаборатории "Стратонавтика" Денис Ефремов. В свободном падении они находились около двух минут, после чего раскрыли парашюты на высоте около одного километра.

По словам Корниенко, рекорд они посвятили России и ее роли в освоении Арктики. Он напомнил, что россияне первыми совершили беспосадочный перелет через Северный полюс в 1937 году, а в 2007-м также первыми установили на дне океана в точке Северного полюса отечественный флаг.

"<...> я всегда был убежден, что именно мы, граждане России, должны осуществить рекордный стратосферный прыжок. Это патриотический проект, миссия, цель которого – подчеркнуть преемственность поколений и значимость региона", – подчеркнул летчик-космонавт.

Как отметили в ТАСС, следующей миссией стратонавтов станет развертывание на дрейфующей льдине в Арктике сброшенного с борта Ил-76 серверного оборудования. Оно спроектировано для работы в экстремальных условиях. В проекте также задействуют спутник, который хостинг-провайдер вывел на орбиту в июле 2023 года.

До этого 11 апреля в 12:00 состоялся запуск ракеты "Ангара-А5", трансляция с космодрома Восточный велась в режиме реального времени. Спустя 12 минут после старта "Орион" отделился от третьей ступени.

Ранее научный руководитель ИКИ РАН Лев Зеленый заявил, что автоматическая межпланетная станция "Луна-27б" может быть запущена либо на Северный полюс естественного спутника Земли, либо на его обратную сторону. Он также предположил, что второй аппарат можно будет посадить в приполярной области на обратной стороне Луны.