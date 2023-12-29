"Луна-27б" может отправиться на Северный полюс Луны или на ее обратную сторону

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Автоматическая межпланетная станция "Луна-27б" может быть запущена либо на Северный полюс естественного спутника Земли, либо на его обратную сторону. Такое заявление сделал научный руководитель ИКИ РАН, научный руководитель первого этапа лунной программы академик Лев Зеленый.

Ранее глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что госкорпорация рассматривает предложение РАН о создании двух аппаратов "Луна-27" для обеспечения надежности и гарантированного выполнения научной миссии.

"Мы предложили первый аппарат послать на Южный полюс, если все его операции пройдут успешно, второй уже посылать в другое место, в частности, на Северный полюс", – приводит его слова ТАСС.

Он также предположил, что второй аппарат можно будет посадить в приполярной области на обратной стороне Луны.

Зеленый также заявил, что изготовление второго аппарата вызовет подорожание экспедиции "Луна-27", однако не в два раза, а лишь на 30–35%, так как испытываться будет один макет для двух копий, что сильно экономит силы на отработку. По его словам, относительно небольшое подорожание позволит кратно увеличить эффективность научной миссии.

До этого Борисов сообщал, что "Луна-26" и "Луна-27" после неудачи миссии "Луна-25" могут стартовать раньше запланированных сроков. Кроме того, схема перелета орбитальной миссии "Луна-26" к естественному спутнику Земли может быть изменена.

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