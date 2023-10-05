Схема перелета "Луны-26" может быть изменена

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Схема перелета орбитальной миссии "Луна-26" к естественному спутнику Земли может быть изменена. Об этом со ссылкой на пресс-службу госкорпорации "Роскосмос" сообщает ТАСС.

"В настоящее время рассматривается изменение схемы перелета КА (космического аппарата. – прим. ред.) "Луна-26" с учетом опыта миссии "Луна-25", – заявили в "Роскосмосе".

В госкорпорации уточнили, что окончательное решение по схеме перелета будет приниматься по результатам технического проекта.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" на борту стартовала с космодрома Восточный 11 августа. Через пять с половиной суток аппарат вышел на орбиту спутника Земли, а 20 августа связь с ним была потеряна.

Впоследствии выяснилось, что двигатель станции "Луна-25" при попытке перехода на предпосадочную орбиту проработал 127 секунд вместо запланированных 84, что привело к крушению аппарата.

Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщал, что "Луна-26" и "Луна-27" после неудачи миссии "Луна-25" могут стартовать раньше запланированных сроков.



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