RMF FM: польские десантники высадились на село, повредив крышу и повиснув на ЛЭП

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Польские десантники ошибочно приземлились на территорию села вместо пустыни, передает радиостанция RMF FM.

Участниками инцидента стали двенадцать бойцов 2-го разведывательного полка, которые должны были высадиться в Блендовской пустыне из Хрубешова.

"После того как солдаты десантировались с борта самолета на парашютах, поднялся сильный ветер. Возможности управления этим типом парашюта ограниченны – он открывается автоматически при выходе из самолета", – отметила радиостанция.

По данным СМИ, ветер унес группу парашютистов в северо-западном направлении, в результате чего они приземлились на территории села Хехло. Бойцы падали на придомовые участки. При этом один из них во время снижения повредил крышу жилого дома, а другой зацепился за линии электропередач. Помощь пострадавшим солдатам оказали местные жители.

Тем не менее никто из военнослужащих не получил серьезных ранений. Госпитализация потребовалась только одному из них. В результате инцидента этот десантник повредил ногу.

Изучением подробностей произошедшего в дальнейшем займется комиссия по расследованию авиационных происшествий.

Ранее румынские военные во время учений артиллерийским огнем повредили жилые дома и школу в Польше. Несколько снарядов вонзились в фасады жилых домов, находящихся на расстоянии примерно четырех километров от полигона. Они упали на школьную территорию, детскую площадку и повредили ворота в магазин.

