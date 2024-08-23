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Румынские военные во время учений артиллерийским огнем повредили жилые дома и школу в Польше. Об этом рассказал бурмистр населенного пункта Бяла-Писка Францишек Романкевич.

"Один снаряд попал в окно квартиры, где спал жилец. Снаряд разбил стекло, вонзился в стену. Спящий сильно испугался, ему была оказана медицинская помощь. Но он уже в порядке", – приводит слова бурмистра РИА Новости.

Романкевич отметил, что на территорию населенного пункта упал не один снаряд, а несколько. Он сказал, что их могло быть семь или больше.

Несколько снарядов вонзились в фасады жилых домов, находящихся на расстоянии примерно четырех километров от полигона, добавил бурмистр. Кроме того, подчеркнул он, они упали на школьную территорию, детскую площадку и повредили ворота в магазин.

Ранее Генеральное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что во время стрельб на полигоне Ожиш румынские солдаты повредили дом недалеко от стрельбища.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский ранее пожаловался на то, что сталинскую высотку, которая расположена в Варшаве, нельзя снести из-за статуса архитектурного памятника. Он объяснил, что ему не нравится являющееся символом Сталина здание из-за смеси стилей, которое выглядит некрасиво. Сикорский указал на то, что высотка относится к неэкологичным объектам.

