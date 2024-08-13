Члены ЕП раскритиковали Польшу за "зону смерти" у белорусской границы

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Группа членов Европарламента (ЕП) от Италии направила главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю обращение, в котором раскритиковала Польшу за создание на границе с Белоруссией "зоны смерти". Об этом говорится на сайте парламента.

По сообщению членов ЕП, Варшава в июле 2023 года приняла закон, который разрешает местной полиции на границе применять огнестрельное оружие против мигрантов, которые пытаются пересечь границу с Белоруссией.

В саму зону на польско-белорусской границе, по словам парламентариев, не могут проникнуть гуманитарные группы, правозащитники и СМИ. При этом закон подвергается резкой критике со стороны международных и гуманитарных организаций, включая Совет Европы.

Поэтому Боррелю задали вопрос, какие немедленные меры он примет для противодействия нарушений прав человека на территории ЕС.

Страны НАТО продолжают наращивать военную группировку на границе, объявили ранее в Госпогранкомитете Белоруссии. Так, передвижения войск наблюдаются в приграничных районах Польши и прибалтийских государств, а также на непосредственных границах с Латвией, Литвой и Польшей.

